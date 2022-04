La First Lady ucraina Zelenska scrive al Papa e ringrazia per le cure ai bambini

La First Lady ucraina, Olena Zelenska, ha scritto una lettera a Papa Francesco per ringraziarlo dell'accoglienza dei bambini feriti dalla guerra all'ospedale Bambino Gesù. Lo riferisce l'ambasciatore dell'Ucraina presso la Santa Sede Andrii Yurash. La moglie del premier Volodimir Zelensky ha inviato una lettera di ringraziamento anche alla presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc.

Due giorni fa Olena Zelenska aveva dichiarato alla rivista Zeit: “Il fatto che io e la mia famiglia veniamo braccati mi fa sentire come in un brutto film d'azione”. E aveva aggiunto: "Poi ricordo cosa hanno già fatto gli invasori, quanti bambini indifesi sono stati uccisi, intere famiglie spazzate via, ucraini disarmati fucilati. Vinceremo e sono sicura che gli ucraini torneranno, ricostruiranno le città distrutte dagli invasori russi e lavoreranno per ripristinare l'economia e le infrastrutture”.

Nell’ospedale del Papa sono 50 i bambini presi in carico dall'Ucraina, di cui 18 ricoverati, tra di loro ci sono 4 piccole segnate per sempre. A loro pensa il professor Mario Zama, responsabile di Chirurgia Plastica e Maxillofacciale dell'Ospedale pediatrico.