Ucraina, l'Esa chiude la collaborazione con la Russia anche per la corsa alla Luna

Dopo il programma per l'esplorazione di Marte ExoMars, l'agenzia spaziale europea ora ha interrotto anche i programmi lunari, quelli progettati in collaborazione con l'agenzia russa, la Roscosmos. Stop ai programmi Luna-25, -26 e -27 che sarebbero dovuti essere realizzati con la collaborazione dell'agenzia spaziale russa. Un divorzio che non è un fulmine a ciel sereno, dopo che il 4 aprile l'agenzia russa aveva annunciato lo stop ai "progetti congiunti con i paesi occidentali per ragioni morali ed etiche - in un comunicato il presidente della Roscosmos - non avremo alcuna cooperazione con i paesi che forniscono armi, istruttori e supporto politico alla giunta fascista di Kiev".

Nella guerra economica e di sanzioni tra parte dell'occidente e la Russia, anche l'economia spaziale occupa un posto rilevante: si tratta non solo di miliardi e miliardi di euro, ma anche di tecnologie indispensabili nei programmi spaziali, che fino a prima dello scoppio del conflitto, il 24 Febbraio, erano costruite con programmi pluriennali dove ogni paese metteva un componente. Sinergie dove ad esempio i razzi, sono prevalentemente forniti dall'ex Unione sovietica, con un interscambio di know how tecnologico ed ingegneristico che aveva superato definitivamente il muro di Berlino.