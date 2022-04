Mattarella: "E' fondamentale una stampa indipendente". E cita la guerra in Ucraina

Un "fondamentale, importante e prezioso ruolo degli organi d'informazione", e poi la necessità di "un sistema informativo, che non si preclude alcuna voce, ma non subisce i fatti: e sa informare con capacità critica i lettori, su fatti e realtà". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto a Messina per i 70 anni del quotidiano la Gazzetta del Sud. Al capo dello Stato, il premio internazionale Bonino Pulejone, nell'ambito delle iniziative per i 50 anni della Fondazione. Nel suo discorso Mattarella sottolinea i capisaldi di una corretta informazione, soprattutto nello "scenario inatteso ed imprevedibile di guerra nel nostro continente".

Le fake news e l'antiscienza sui vaccini

Mattarella non si riferisce solo al conflitto russo-ucraino, ma anche alla diffusione delle fake news ed al diffondersi di "notizie false, scenari complottistici e teorie antiscientifiche", contro le quali il sistema informativo del nostro Paese "ha svolto un'importante funzione per sorreggere la buona conoscenza: se non fosse stato per la comunità scientifica che ci ha consegnato in breve tempo strumenti efficaci contro la pandemia, noi oggi non potremmo essere qui perché l'ondata di contagi ancora presente non avrebbe gli effetti limitati che ha - ha continuato il presidente - e probabilmente, avrebbe effetti devastanti sull'economia del nostro Paese".

Nel Teatro Vittorio Emanuele della città siciliana, le motivazioni del premio attribuito ad un presidente che "guida il Paese con equilibrio, coerenza, fermezza e intensa passione: un siciliano specchio della Costituzione, e capace di conquistare il cuore degli italiani".

"Ringrazio la Fondazione anche per il suo versante editoriale che unisce Calabria e Sicilia", così il capo dello Stato. "Con la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia vi è una manifestazione di cosa vuol dire un'attività di azienda editoriale, sana e indipendente: e questo è particolarmente rilevante e vorrei sottolinearlo - ha osservato Mattarella -perché aziende editoriali solide ed indipendenti rappresentano una ricchezza per il nostro sistema informativo".