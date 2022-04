Ucraina, Lenin torna a Nova Kakhovka: con l'occupazione russa la statua riprende il suo posto

Prosegue il tentativo di “russificazione” delle regioni occupate dai russi nel corso dell'invasione. La città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, che la Russia sostiene di aver preso sotto il proprio controllo, passerà all’uso del rublo, la moneta russa, dal primo maggio. Invece il referendum per confermare l'annessione alla Russia della città di Kherson ancora non è stato stabilito: Mosca al riguardo ha smentito ma l'intelligence ucraina riferisce che ci sarà prima del 9 maggio, data simbolica per Mosca. La Russia sembra voler perpetrare quanto già compito in Crimea nel 2014, per mettere il mondo davanti al fatto compiuto e guadagnare politicamente gli avanzamenti territoriali conquistati.

Un'analoga operazione era stata compiuta dai russi il 18 aprile a Henichesk, sempre vicino a Kherson, con un'altra statua reimpiantata forse nel tentativo di installare negli ucraini la passione per la storia russa.