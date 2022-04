Ucraina: ok dall’Unione Europea ad altri 3,5 mld agli Stati per accogliere i rifugiati

Il Consiglio dell'Ue ha adottato un atto legislativo per facilitare l'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina, che consente agli Stati membri di ricevere quest'anno un totale di 3,5 miliardi di euro ulteriori in funzione del numero di rifugiati accolti. Lo comunica il Consiglio in una nota.

L’invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie della recente storia d’Europa. La popolazione civile ucraina è oggetto di bombardamenti e violenze, milioni di persone sono sfollate, sia all’interno del Paese che negli Stati confinanti, principalmente in Polonia, ma anche in Romania, Slovacchia, Ungheria e Moldavia. Circa il 90% sono donne e bambini, i quali sono anche esposti ad un alto rischio di violenza e abusi, come traffico di essere umani, contrabbando e adozioni illegali. La crisi dei rifugiati innescata dalla guerra ha dato vita a ondate di solidarietà e mobilizzazione in tutta Europa, con l’UE e i suoi Stati membri in prima linea che hanno fornito soccorso agli sfollati e supportato i Paesi al confine con l’Ucraina.

L'atto introduce modifiche per aumentare i prefinanziamenti nell'ambito React-Eu, e per rafforzare i fondi della politica di coesione e il Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti (Fead). In particolare, il prefinanziamento ReactEu nel 2022 aumenterà dall'11% al 15% per tutti gli Stati membri, e dall'11%al 45% per i Paesi dell'Ue in cui il numero di arrivi dall'Ucraina era risultato superiore all'1% della popolazione alla fine del primo mese successivo all'invasione russa. Viene introdotto anche un costo unitario per persona, per soddisfare in modo più efficace le esigenze di base degli sfollati provenienti dall'Ucraina e di fornire loro assistenza di base. Questi cambiamenti cercano di alleviare la pressione sui bilanci pubblici degli Stati membri, in modo che possano affrontare meglio l'afflusso di rifugiati.