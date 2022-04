Ucraina, Papa Francesco: "Questa è una guerra sacrilega"

Papa Francesco torna a pregare per l'Ucraina al termine della messa a Malta. "Preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega" ha detto il Pontefice all'Angelus. Ieri Bergoglio non ha escluso l'ipotesi di un suo viaggio a Kiev. In volo verso Malta infatti, per il suo trentaseiesimo viaggio apostolico, ai giornalisti che gli chiedono se abbia preso in considerazione l'invito a recarsi in Ucraina, ha risposto: "Sì, è sul tavolo".

E l'Ucraina è stata al centro anche del suo primo discorso a La Valletta nel quale ha evocato lo spettro di una "guerra fredda allargata" e parlato di "qualche potente, tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese di interessi nazionalisti, che provoca e fomenta conflitti".