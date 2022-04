Ucraina, Putin: "L'obiettivo di proteggere il Donbass sarà raggiunto"

La Russia "non aveva scelta se non intervenire" in Ucraina dal momento che uno scontro militare con Kiev "era solo questione di tempo". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una visita al cosmodromo di Vostochny insieme al presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, per l'anniversario del volo nello spazio di Yuri Gagarin. Putin ha affermato che non era più possibile "tollerare il genocidio ai danni della popolazione russa nel Donbass", affermando poi di "non avere nessun dubbio sul raggiungimento dei nobili obiettivi" della campagna militare in Ucraina. Putin ha anche affermato che le forze russe impegnate in Ucraina "stanno agendo con coraggio ed efficienza" definendo "assolutamente chiari" e "nobili" gli obiettivi: "aiutare la gente del Donbass, la gente del Donbass che abbiamo riconosciuto. Siamo stati costretti a farlo perché le autorità di Kiev, spinte dall'Occidente, si sono rifiutate di rispettare gli Accordi di Minsk volti a una soluzione pacifica dei problemi nel Donbass", ha aggiunto il presidente russo.

"Quello che stiamo facendo è aiutare le persone, salvare le persone, da una parte, e dall'altra stiamo lavorando per assicurare la sicurezza della Russia" sostiene Putin, secondo quanto riporta Interfax. "Ovviamente non avevamo scelta, questa è la decisione giusta", ribadisce.

"La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla" dice inoltre durante l'incontro precisando che "è pronta a cooperare con tutti i partner che lo desiderano" e "non ha intenzione di chiudersi". "Non abbiamo intenzione di chiuderci - assicura - nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un Paese così grande come la Russia. Quindi lavoreremo con i partner che vogliono interagire".

Putin ha poi annunciato che la Russia riprenderà il programma di esplorazione lunare con il lancio della navicella automatica Luna-25.

“La Bielorussia sarà sempre a fianco della Russia, qualunque cosa accada” ha dichiarato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, durante la sua visita al cosmodromo di Vostochny, dove oggi ha incontrato il presidente russo. "Potrete sempre contare sui bielorussi, dovreste sapere che, in qualsiasi circostanza, i russi possono essere sicuri che ci saremo sempre per loro, non importa cosa accada", ha detto Lukashenko in un passaggio del suo colloquio con Putin trasmesso da Rossiya-24. "Condividiamo una patria, sebbene viviamo in Stati differenti", ha proseguito Lukashenko, "a differenza di certe repubbliche, siamo rimasti insieme. Siamo determinati a consolidare la nostra unità". Il presidente bielorusso ha poi salutato come "una massima manifestazione di fiducia" l'invito di Mosca a Minsk perché partecipi al programma spaziale russo.