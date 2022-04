Ucraina, nuove sanzioni contro Mosca: nel mirino le figlie di Putin e di Lavrov

Anche le due figlie di Vladimir Putin sono nel mirino delle sanzioni occidentali. Il presidente russo non parla quasi mai della sua vita privata e ha sempre tenuto i familiari lontano dalle telecamere, ma questa volta Ekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova, entrambe trentenni, potrebbero essere coinvolte, perché colpite dalle sanzioni decise dagli Usa in raccordo con G7 e Ue, come anche la moglie e la figlia del ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. Il testo prevede anche il divieto di effettuare investimenti in Russia "per isolarla ancora di più economicamente" e un alto funzionario dell'amministrazione Usa spiega il perché del coinvolgimento dei familiari del leader russo: "Sappiamo che Putin e i suoi uomini usano le proprie famiglie per nascondere i beni, per questo abbiamo deciso di congelare anche gli asset dei parenti".

Le nuove sanzioni e azioni politiche internazionali parlano anche dell'espulsione del personale diplomatico russo da molte capitali, in risposta alle uccisioni di civili attribuite ai militari russi a Bucha. La questione è discussa dal Consiglio di sicurezza Onu, dove è intervenuto anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e dove la Russia ha continuato a respingere le accuse: il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, ha dichiarato che "lo scopo delle notizie false sulle atrocità commesse dai russi è far deragliare i negoziati tra Mosca e Kiev".

“Non saranno le ultime sanzioni, queste. Dobbiamo pensare al petrolio e dobbiamo pensare a un sistema bancario che limiti davvero gli introiti derivanti dai carburanti fossili per la Russia”, aveva premesso la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell’Europarlamento. “Penso che prima o poi saranno necessarie anche misure sul petrolio e persino sul gas”, ha rimarcato il Consiglio europeo Charles Michel.