L'Ucraina teme le armi chimiche e ordina 220mila fiale di un antidoto

L'organizzazione umanitaria americana Direct Relief ha riferito al Wall Street Journal che, su richiesta del ministro della Salute ucraino, ha inviato a Kiev circa 220.000 fiale di un farmaco che può essere utilizzato per contrastare gli effetti di armi chimiche come gli agenti nervini.

Si tratta dell'atropina che viene utilizzata per aumentare la frequenza cardiaca o ridurre le secrezioni di muco nei polmoni o nelle vie respiratorie. In pratica è in grado di bloccare gli effetti da avvelenamento causato da agenti nervini. Sul sito dell’organizzazione si legge che lo stesso farmaco fu distribuito agli operatori sanitari in Siria nel 2017 dopo essere stati attaccati dal gas nervino sarin e da altri agenti chimici.

“Direct Relief sta inviando questo farmaco con la speranza assoluta che non si verifichi mai un attacco che ne giustifichi l'uso”, ha spiegato al Wall Street Journal Alycia Clark, direttore farmaci dell'organizzazione. Le medicine sono state inviate questa settimana. Gli agenti nervini sono considerati alcune delle armi chimiche più letali, secondo l'associazione americana Arms Control Association. Tra i più pericoloso c'è il sarin, liquido incolore, inodore e insapore, che può essere usato per contaminare cibo o acqua o essere rilasciato nell'aria. A seconda di come viene distribuito, può causare vomito e diarrea, fino alla paralisi e alla perdita di conoscenza.

In Ucraina continuano i massacri, ieri la stazione di Kramatorsk, nell'est del Paese è stata centrata da un missile che ha ucciso almeno 50 persone, compresi bambini. Centinaia i feriti fra le migliaia di profughi che aspettavano di essere evacuati. Mosca nega la responsabilità della strage.





I rischi sull'uso delle armi chimiche in Ucraina

Diversi analisti del settore, interpellati dalla rivista "Nature" hanno espresso le proprie valutazioni quanto al rischio di uso di armi chimiche nella guerra in Ucraina. Anche se il mondo ha vietato l'uso di armi chimiche, il governo russo è stato collegato ad esse in diverse occasioni.

Nel 2018, il governo del Regno Unito ha accusato la Russia di aver utilizzato la sostanza chimica novichok, un agente nervino sviluppato dall'Unione Sovietica decenni fa, per avvelenare Sergei Skripal, ex agente segreto sovietico condannato dalla Russia per alto tradimento a seguito dell’attività di spionaggio a favore dei servizi segreti britannici. In un altro incidente, il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato con un diverso tipo di agente novichok nel 2020. Il Cremlino ha negato il coinvolgimento in entrambi gli episodi. "Questi due incidenti sollevano punti interrogativi sul fatto che gli elementi chimici dell'ex programma sovietico siano stati effettivamente eliminati", ha dichiarato a "Nature" Ralf Trapp, un consulente per il disarmo con sede a Chessenaz, in Francia.

Trapp, che è un ex ufficiale dell'OPCW ed è stato coinvolto nella verifica dell'adesione alla Convenzione sulle armi chimiche (CWC) del 1997 in diversi paesi, inclusa l'Ucraina, afferma che non ci sono prove che l'Ucraina abbia armi chimiche. Russia e Ucraina sono firmatarie della CWC, che vieta l'uso di sostanze chimiche in guerra. L'OPCW, che controlla il rispetto del trattato, ha verificato nel 2017 che la Russia aveva distrutto tutte le sue scorte dichiarate di armi chimiche. Questo non vuol dire che non ve ne siano di non dichiarate.

Gli analisti sentiti da "Nature" hanno affermato che le armi chimiche hanno un'utilità limitata sul campo di battaglia, soprattutto contro eserciti, come quello ucraino, che sono dotati di dispositivi di protezione. Invece, le armi chimiche sono principalmente uno strumento per terrorizzare le popolazioni. Gli osservatori temono che l'esercito russo possa lanciare attacchi chimici contro le città ucraine per provocare il panico tra i civili. Il gas cloro, in particolare, è più denso dell'aria e potrebbe depositarsi nei rifugi sotterranei utilizzati dalle popolazioni delle città durante i bombardamenti, provocando il soffocamento delle persone.

L'esercito russo potrebbe anche usare agenti nervini come il sarin, che è estremamente letale ma si dissipa rapidamente, consentendo all'esercito attaccante di occupare successivamente il sito preso di mira. Prodotti chimici come gli agenti novichok, tuttavia, sarebbero meno pratici per le truppe russe perché queste sostanze sono persistenti e richiederebbero un'ampia decontaminazione prima che l'esercito possa occupare il sito.