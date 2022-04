Droni kamikaze, Javelin e Stinger: le armi inviate dagli Usa all'Ucraina

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di fornire all'Ucraina una serie di apparecchiature di sicurezza militare, inclusi più di 1.000 Stinger e più di 5.000 sistemi Javelin, come si legge in una nota pubblicata online sul sito del Dipartimento della Difesa Usa. "L'assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina comprende: più di 1.400 sistemi antiaerei Stinger; più di 5.000 sistemi anticarro Javelin; più di 7.000 altri sistemi anticarro; centinaia di droni esplosivi Switchblade; più di 7.000 armi leggere e munizioni, più di 50 milioni di proiettili; 45.000 set di giubbotti antiproiettile ed elmetti, sistemi missilistici a guida laser, sistemi aerei senza pilota Puma, quattro radar di sorveglianza di veicoli aerei senza pilota e anti-artiglieria, sistemi di comunicazione sicuri; servizi di imaging satellitare commerciale; dispositivi di protezione per la neutralizzazione di oggetti esplosivi; forniture mediche, compresi i kit di pronto soccorso".

In totale, dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala, gli Stati Uniti hanno impegnato oltre 1,7 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza e 2,4 miliardi di dollari dall'inizio dell'amministrazione. Martedì l'amministrazione Biden aveva approvato uno stanziamento di altri cento milioni di dollari di armamenti, per un totale di circa 1,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione.