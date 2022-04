Ue: Bucha era sotto i russi, solo loro responsabili. Lavrov: "Messinscena dell'Occidente e di Kiev"

A Bucha l'orrore è ovunque: ci sono corpi avvolti nei sacchi neri ammassati nelle fosse comuni che reclamano un nome e corpi nelle strade che attendono di essere raccolti, dopo il massacro che sarebbe stato compiuto dalle forze russe che si sono ritirate dalla città all'inizio della settimana. Sarebbero 410 quelli recuperati sinora, secondo il procuratore generale dell'Ucraina Iryna Venediktova, mentre il mondo è ancora scioccato dalle immagini. Secondo l'agenzia Unian, l'esercito ucraino avrebbe trovato a Bucha anche una camera di tortura con all'interno alcuni cadaveri di uomini con le mani legate dietro alla schiena. I fatti sarebbero avvenuti nel seminterrato di un sanatorio per bambini chiamato 'Radiant'.

Ue: “Bucha era sotto i russi, solo loro i responsabili” Le aree di Bucha "sono state sotto l'occupazione e il controllo delle truppe russe, oppure sono state bombardate dall'aggressore russo. Quindi, ovviamente, non c'è nessun altro che possa aver commesso queste atrocità". Lo ha affermato il portavoce della Commissione Ue per gli affari esteri, Peter Stano, nel briefing quotidiano con la stampa. "Sulle atrocità e i crimini di guerra commessi dalle forze di occupazione russe, ovviamente ci deve essere un'indagine", ha aggiunto, già annunciata dalla Corte penale internazionale e l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Che cosa sostiene la Russia La Russia smentisce “categoricamente” il massacro e chiede una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione - sostiene - alle "provocazioni criminali" dell'esercito ucraino a Bucha. Lo ha scritto sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Ieri, nella peggiore tradizione inglese, la presidenza britannica del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha dato il consenso a tenere una riunione del Consiglio di sicurezza sulla situazione a Bucha - le parole di Zakharova citate da Tass -, la Russia oggi chiederà ancora una volta la convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in relazione alle provocazioni criminali dei militari ucraini e dei nazionalisti in quella città”. Il ministero degli Esteri russo ha anche affermato che i filmati dei civili morti a Bucha sono stati "ordinati" dagli Stati Uniti come parte di un complotto per incolpare la Russia. "Chi sono i maestri della provocazione? Naturalmente gli Stati Uniti e la Nato", ha detto la Zakharova in un'intervista alla televisione di Stato. "Mi sembra che il fatto che queste dichiarazioni (sulla Russia) siano state fatte nei primi minuti dopo la comparsa di questi materiali non lascia dubbi su chi ha 'ordinato' questa storia", ha sottolineato. Il ministro degli Esteri russo Lavrov parla di "messinscena dell'Occidente e di Kiev". Lavrov ha detto che la Russia considera la situazione a Bucha una "provocazione che minaccia la pace e la sicurezza internazionale". Il direttore del Comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin, ha ordinato l'apertura di un'indagine sul massacro di civili a Bucha, parlando di una "provocazione" dell'Ucraina. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dal Comitato investigativo russo, infatti, le autorità di Kiev avrebbero diffuso "informazioni deliberatamente false" sulle forze armate russe. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto ai giornalisti che gli esperti del ministero della Difesa russo hanno trovato segni di "falsificazioni video" e "falsi" nelle immagini presentate dalle autorità ucraine come prova di un massacro di cui accusano la Russia e che al momento, visti i fatti, non ha "informazioni sul programma per il proseguimento dei negoziati" di pace tra la delegazione ucraina e quella russa .

Zelensky: “Macellai” Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto alle forze russe definendole "assassini", "torturatori" e "stupratori" e ha promesso di indagare e perseguire tutti i "crimini" russi in Ucraina. "Centinaia di persone sono state uccise. Civili torturati e giustiziati. Cadaveri per le strade... Il male è arrivato nella nostra terra. Assassini. Torturatori. Stupratori. Saccheggiatori. Che si definiscono l'esercito. E che meritano solo la morte dopo quello che hanno fatto", ha detto, rivolgendosi poi alle madri dei soldati russi: "Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Bucha, a Irpin, a Hostomel. Cosa hanno fatto? Perché sono stati uccisi? Che cosa ha fatto l'uomo che stava andando in bicicletta per strada? Perché i normali civili in una normale città pacifica sono stati torturati a morte? Perché le donne sono state strangolate? Come possono le donne essere violentate e uccise davanti ai bambini? Come possono i loro cadaveri essere profanati anche dopo la morte? Perché hanno schiacciato i corpi delle persone con i carri armati? Cosa ha fatto la città ucraina di Bucha alla vostra Russia? Come è diventato possibile tutto questo? Mamme russe! Anche se avete allevato dei saccheggiatori, come sono diventati poi anche macellai?". Infine si è rivolto ai funzionari di Mosca: "Voglio che tutti i leader della Federazione Russa vedano come vengono eseguiti i loro ordini. Tali ordini. Hanno la responsabilità per questi omicidi, per queste torture, per i colpi alla nuca di persone legate. Questo è il modo in cui ora sarà percepito lo Stato russo. Questa è la vostra immagine".