Un gasdotto russo non sta inviando in Germania (ma non c'è da allarmarsi)

Gazprom, il colosso mineriario-energetico controllato dal governo russo, ha interrotto le spedizioni di gas in Germania tramite il gasdotto Yamal-Europe, che parte dalla Siberia e transita da Bielorussia e Polonia. Lo ha riportato Bloomberg. La testata statunitense, citando la stessa Gazprom e l'operatore di rete Gescade, spiega che il gas sta scorrendo in direzione contraria, dalla Germania alla Polonia, e che è un'eventualità abbastanza consueta negli ultimi mesi (l'ultima volta è successo due giorni fa).

Non si tratterebbe dunque di uno stop alle forniture collegato al decreto sul pagamento in rubli firmato ieri dal presidente russo Vladimir Putin, probabilmente l'inversione del flusso indica solo che le società tedesche hanno ordinativi più bassi, a fronte di una maggiore domanda dalla Polonia. Il transito di gas, riporta sempre Bloomberg , procede regolarmente attraverso gli altri gasdotti, quello sotto il Mar Baltico e quelli che attraversano l'Ucraina.

Sempre Gazprom segnala che a marzo ha aumentato i flussi di gas verso Italia, Polonia e Turchia, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Istat: gli acquisiti energetici da Russia e paesi Opec fanno impennare l'import extra Ue dell'Italia

L'Istat intanto segnala che l'import complessivo dalla Russia a febbraio ha registrato un incremento tendenziale (rispetto cioè a un anno fa) "eccezionalmente elevato", pari a +252,2%. L'aumento su base annua delle importazioni italiane da tutti paesi extra Uem, pari al 69,5%, è in larga misura è dovuto agli acquisti di prodotti energetici, in particolare proprio dalla Russia e anche dai paesi dell'Opec, il cartello di tredici stati africani e mediorientali esportatori di greggio . Molto sostenuta è infatti anche la crescita sempre su base annua delle importazioni da paesi Opec (+74,0%) e da India (+64,1%) e Stati Uniti (+60,0%). Diminuiscono invece le importazioni dal Regno Unito (-2,3%). Per quanto riguarda l'export italiano, a febbraio si rilevano aumenti su base annua verso tutti i principali paesi partner extra Ue. I più ampi riguardano paesi Opec (+38,6%), Turchia (+25,9%), Stati Uniti (+24,4%), paesi Mercosur (+22,9%) e Regno Unito (+22,5%)