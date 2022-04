Un uomo ferisce 4 persone a Washington, poi si suicida prima dell'arresto

Un uomo si è suicidato mentre stava per essere arrestato dopo aver sparato e ferito quattro persone, tra cui una ragazza di 12 anni, e aver innescato uno spettacolare dispiegamento delle forze di sicurezza in una zona benestante di Washington. È accaduto nel quartiere Connecticut Avenue-Vanness, nel nord-ovest della capitale degli Stati Uniti, dove si trovano molte ambasciate e scuole. Tre dei feriti, portati in ospedale, sono in condizioni stabili. La quarta vittima, sulla sessantina, è stata curata sul posto.