Un vagone dell'Orient Express nel parco della villa dell'oligarca ucraino

Nella tenuta del palazzo di Viktor Medvedchuk , situato a Pushcha-Vodytsya, quartiere storico a nord ovest di Kiev, residenza preferita dai governativi, ministri e presidenti ucraini, è stato trovato un oggetto singolare dai giornalisti della testata on line Slidstvo.Info.

Durante la visita alla proprietà abbandonata dal magnate e da sua moglie quattro giorni dopo l'invasione russa in Ucraina, oltre agli oggetti preziosi all’interno della villa, all'interno del parco è stato trovato un grande cubo ricoperto da una rete mimetica: sembrava ricoprire una serra o un giardino d’inverno, invece entrando i giornalisti hanno scoperto una piattaforma ferroviaria con tanto di binari e una storica carrozza ristorante.

Sul vagone blu la scritta “Pullman” dorata, nome di una nota azienda che produce vagoni ferroviari di lusso. I giornalisti di Slidstvo hanno scoperto che la carrozza è stata realizzata, su ordinazione, da un gruppo di artigiani ucraini che si sono ispirati a quella originale. Stiamo parlando delle iconiche carrozze “Pullman Orient Express”, nate negli anni ’20 del secolo scorso.

Una volta entrati nel vagone le sontuose premesse non sono state disattese: una grande sala ristorante per 40 persone, tovaglie bianche, tende di velluto rosso brillante, dorature in ogni dove. E ancora, diversi ambienti di servizio, la cucina, il bar con particolari preziosi: una lampada francese Bronze D'Art Français, decorata in oro zecchino, la macchina del caffè di marchio italiano, un samovar dorato russo, rivestimenti in velluto, rifiniture dorate e posate in argento, insomma un vero scrigno prezioso ben nascosto a occhi indiscreti che i giornalisti hanno definito però di cattivo gusto.

Un regalo amorevole, pare, per il compleanno della moglie Oksana Marchenko, consegnato nell’agosto del 2021.

Il video della testata on line Slidstvo.Info