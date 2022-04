"Due milioni di bambini in fuga dall'Ucraina". UE: sono a rischio di traffico illegale di minori

"Due milioni di bambini sono scappati dall'Ucraina, molti di loro non sono accompagnati". Lo ha sottolineata la vice presidente della Commissione Ue Dubravka Suica intervenendo alla plenaria del Parlamento Ue e parlando di "reale rischio" di traffico illegale di minori. "La Lituania sta indagando sul caso di 43 bambini sottratti per adozioni", ha aggiunto la Commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson, e per tutti i bambini in fuga c'è il pericolo che finiscano nella tratta delle adozioni. La commissaria ha poi concluso il suo intervenyo ricordando che l'esercito russo ha ucciso "158 bambini e feriti tanti altri. Crimini che - ha sottolineato - non possono restare impuniti. Eurojust ed Europol avranno un ruolo chiave da svolgere".