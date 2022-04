Unione europea, Le Maire: "L'inflazione è la nostra sfida attuale e futura"

"La nostra sfida comune è l'inflazione. E' la sfida in questo momento, ma anche per i mesi futuri". Lo ha detto il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che guida la presidenza di turno dell'Unione europea, al termine dell'Ecofin."Da alcuni anni siamo abituati ad avere un livello d'inflazione molto basso in Europa, ora l'inflazione è tornata a causa dei prezzi dell'energia. Quando la situazione si sarà stabilizzata, anticipiamo che torneremo a un livello più accettabile ma comunque superiore a prima della crisi, per ragioni strutturali".

Sullo sfondo delle dichiarazioni si Le Maire ci sono le nuove sanzioni: l'energia fa parte del quinto pacchetto di sanzioni Ue in discussione e in via di definizione tra gli Stati membri e la Commissione europea. “I Ventisette hanno dato prova della loro disponibilità a estendere le restrizioni sulle importazioni e le esportazioni della Russia e hanno indicato la loro volontà di includere nelle sanzioni il settore energetico, in proporzioni e seguendo un calendario da definire".