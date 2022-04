Urne aperte in Francia per il secondo turno delle Presidenziali

Urne aperte dalle otto di questa mattina in Francia per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Circa 48 milioni di aventi diritto al voto sono chiamati a scegliere fra il Presidente uscente, Emmanuel Macron, e la leader del RN, Marine Le Pen. I seggi rimarranno aperti fino alle sette di questa sera. Nelle grandi città, l'orario di apertura è esteso alle otto. A mezzogiorno, il ministero degli Interni comunicherà i primi dati sull'affluenza, che si prevede in calo.