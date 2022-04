Usa, aborto vietato in Oklahoma, si rischiano dieci anni di carcere e 100mila dollari di multa

Il parlamento dell'Oklahoma, controllato dai Repubblicani, ha approvato un disegno di legge che vieta l'aborto in qualsiasi momento della gravidanza, tranne per salvare la vita della madre incinta in una emergenza medica. I trasgressori possono essere puniti con una multa sino a 100 mila dollari o sino a 10 anni di galera o con entrambe le misure.

L'Oklahoma ha approvato un divieto quasi totale dell'aborto, dando il via libera alla legge più restrittiva di tutti gli Stati Uniti.

Il divieto riguarda tutti i casi tranne quelli in cui la vita della madre è in pericolo. Il disegno di legge è passato con 70 voti contro 14 e deve ora essere firmato dal governatore dello stato, il repubblicano Kevin Stitt, che lo scorso settembre ha promesso di firmare qualsiasi legislazione del genere che fosse arrivata sulla sua scrivania. Se il governatore Stitt, firmerà il provvedimento, la legge entrerà in vigore il 26 agosto.

Le pene per i medici che procurino un aborto in tutti i casi che non mettono in pericolo la salute della donna arriveranno fino a 10 anni di carcere; non sono previste eccezioni nemmeno per le vittime di stupro.

Il Senate Bill 612 è l'ultimo testo restrittivo approvato in ordine di tempo negli Stati Usa a guida repubblicana dopo provvedimenti simili e mentre la Corte Suprema valuta un caso che potrebbe ribaltare la norma sul diritto all'aborto entro la fine dell'anno. Il Senate Bill 612 renderà l'aborto un reato penalmente punibile.