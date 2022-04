Usa, Biden ricorre contro la sentenza della Florida che stoppa le mascherine sui mezzi di trasporto

L'amministrazione Biden ha annunciato che intende presentare ricorso contro la sentenza di una giudice della Florida che ha abolito l'obbligo di mascherine anti-Covid su aerei, treni, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico, nel caso in cui i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) decidano che sia necessario estendere la misura. Lo riporta il New York Times.

Il ministero della Giustizia e i CDC “non sono d'accordo con la decisione del tribunale e presenteranno ricorso, fatta salva la conclusione”, ha affermato il dipartimento in una nota. L'obbligo di mascherine doveva durare fino al 3 maggio ma la giudice federale Kathryn Kimball Mizelle ha sentenziato che la misura “si spinge al di là dell'autorità di Centers for Disease Control and Prevention e viola le procedure richieste”, decretandone l'annullamento.

Rispondendo a una domanda dei giornalisti, ieri il presidente americano Joe Biden aveva detto che “sta alle persone decidere” se continuare a indossare le mascherine sui trasporti pubblici.