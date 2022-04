Usa, Biden in calo nei sondaggi: solo il 33% degli americani approva il suo operato

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sempre più in difficoltà nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Quinnipiac, solo il 33% degli americani promuove il suo operato a fronte di un 54% che lo boccia. I numeri migliorano leggermente a proposito delle scelte fatte per quel che riguarda l'Ucraina, in tal caso l'inquilino della Casa Bianca incassa il 39% dei consensi per la sua azione.