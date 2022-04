Usa, esce dal carcere a 61 anni dopo averne passati in cella 32: assolto per una revisione del caso

Ha trascorso oltre metà della sua vita in carcere, negli Stati Uniti. È stato condannato per l'omicidio di un suo amico, pur avendolo sempre negato. Ed effettivamente, senza averlo mai commesso. Solo ieri, 32 anni dopo l'arresto, una nuova sentenza lo ha prosciolto dopo un'ampia revisione, con annessa indagine, da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale di San Francisco.

È la storia, triste e tragica, di Joaquin Ciria, raccontata dalla CNN. Oggi l’uomo ha 61 anni, fu condannato nel 1991 per la morte di Felix Bastarrica. Non c'erano prove fisiche che collegassero Ciria al crimine, ma gli ispettori di polizia di San Francisco dell’epoca si concentrarono su di lui sulla base di voci di strada e sulle dichiarazioni di un autista in fuga, George Varela.

Bastarrica era stato effettivamente ucciso da una conoscenza comune di Varela e Ciria, ha affermato in un comunicato stampa il Northern California Innocence Project. In cambio della completa immunità, Varela aveva testimoniato di aver guidato Ciria da e verso la scena del crimine, ma in quel momento era sottoposto a pressioni estreme da parte della polizia per identificare in Ciria l’autore dell’omicidio. I due testimoni in grado di fornirgli un alibi valido non furono mai ascoltati al processo. Ciria fu così incarcerato e poi condannato con l’accusa di omicidio. Errore che gli è costato 32 anni.