Usa. Nozze alla Casa Bianca: si sposa Naomi, la figlia di Hunter Biden

Naomi è la nipote maggiore del presidente, Joe Biden, e della moglie, Jill. È stata la ragazza a dare l'annuncio su Twitter: "Peter ed io siamo infinitamente grati a 'my Nana and Pop' (i nonni, ndr) per l'opportunità di celebrare le nostre nozze alla Casa Bianca".

Elizabeth Alexander, la responsabile comunicazione della East Wing, l'ala est della Casa Bianca che fa da ufficio per la “first lady” e il suo staff, lo ha confermato, spiegando che le nozze avverranno il 19 novembre prossimo. Saranno i nonni Biden a pagare il ricevimento, i cui dettagli non sono ancora resi noti perché in fase di preparazione.

Naomi Biden, primogenita di Hunter e della sua ex moglie, Kathleen Buhle, è fidanzata con Peter Neal, quattro anni di meno, conosciuto quattro anni fa a New York grazie a un amico comune. Hanno annunciato lo scorso settembre il loro fidanzamento con tanto di foto, anello in evidenza (è montato sulla fascia di fidanzamento della nonna di lui) sull'account Instagram di Naomi; un account che alterna scatti delle vacanze in Italia, con le foto di famiglia del clan Biden e le istantanee social.

Naomi Biden, avvocato, si è laureata in giurisprudenza alla prestigiosa Columbia University; lui sta ultimando i suoi studi, sempre in legge, all'Università della Pennsylvania.

L'ultimo matrimonio che ha avuto luogo alla Casa Bianca è stato il 19 ottobre 2013, quando il fotografo dell'allora presidente Barack Obama, Pete Souza, sposò Patti Lease nel Giardino delle Rose. Quanto alle “famiglie presidenziali”, l'ultimo matrimonio nella famiglia presidenziale risale al 28 maggio 1994 quando Anthony Rodham, il fratello di Hillary Clinton, sposò Nicole Boxer durante il mandato di Bill Clinton.

Famose le nozze della “first daughter” Tricia Nixon che sposò Ed Cox nel Giardino delle Rose il 12 giugno 1971.