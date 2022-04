Yellen: "Le ripercussioni economiche della guerra saranno enormi"

"La brutale e ingiustificata invasione dell'Ucraina da parte della Russia avrà enormi ripercussioni economiche per il mondo". Lo dice la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, durante la sua testimonianza davanti alla commissione dei Servizi finanziari della Camera americana. E chiarisce che "il Tesoro è impegnato a far sì che la Russia sia ritenuta responsabile per le sue azioni in modo che non possa beneficiare del sistema finanziario internazionale". Ma è la questione energetica, e le conseguenze per gli alleati, ad essere posta per la prima volta con chiarezza da un esponente dell'amministrazione Biden, e cioè il settore energetico e la "sostenibilità del debito", sui quali l'Europa gioca un ruolo necessariamente diverso dagli Usa per la diversa disponibilità rispetto all'America di fonti fossili, petrolio e soprattutto gas: "Molti dei nostri partner europei rimangono pesantemente dipendenti dal gas naturale russo e dal petrolio - aggiunge la Yellen - e sono impegnati a rendere la transizione da questa dipendenza il più rapida possibile". E poi nell'analisi della segretaria al Tesoro entra anche il problema derivante dal prolungarsi indefinitamente del conflitto, e cioè lo squilibrio delle risorse alimentari non tanto per l'Europa, ma per i paesi "terzi": "Russia e Ucraina rappresentano quasi un terzo delle esportazioni mondiali di grano" e l'invasione "ha interrotto il flusso di cibo per milioni di persone in tutto il mondo, causando un aumento dei prezzi".

Ansa Congresso

La segretaria al Tesoro ha spiegato ai deputati la direttrice dell'impegno degli Usa, per fare in modo che Mosca "non possa beneficiare del sistema finanziario internazionale", illustrando il lavoro delle istituzioni finanziare internazionali nel sostenere l'Ucraina: "Dall'inizio della guerra, il Fondo Monetario Internazionale ha dato 1,4 miliardi di dollari in finanziamenti rapidi per l'Ucraina. La Banca mondiale 490 milioni di dollari - nell'ambito di un pacchetto di sostegno da 3 miliardi di dollari pianificato nei prossimi mesi. "Il Tesoro sta lavorando collettivamente con i suoi partner per impedire alla Russia l'accesso ai benefici delle istituzioni finanziarie internazionali. La Banca Mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo hanno interrotto l'approvazione di nuovi finanziamenti alla Russia già dopo l'annessione illegale della Crimea nel 2014", ha detto Yellen. E poi, le annunciate nuove sanzioni: "Lavoriamo con i nostri partner per avere un insieme coordinato di sanzioni: il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato quello di imporre il massimo danno alla Russia mentre, al meglio delle nostre capacità, proteggiamo gli Stati Uniti e i nostri partner da un danno economico indebito". “Occorre diversificare le fonti energetiche” "L'invasione dell'Ucraina ha anche sottolineato la necessità di energia sostenibile, accessibile, pulita e sicura", ha continuato la Yellen nel suo intervento alla Camera, "stiamo assistendo alla vulnerabilità che deriva dall'affidarsi ad un solo partner commerciale, motivo per cui è imperativo diversificare le fonti ed i fornitori di energia".

E poi, le sanzioni sul fronte dell'isolamento diplomatico di Putin, con l'annuncio che gli Stati Uniti "non parteciperanno a numerosi incontri del G20 in Indonesia se ci sarà la Russia".

Financial Times: la "magia di Draghi" sulle sanzioni alla Banca centrale russa

Sarebbe stato il premier Mario Draghi a prendere l'iniziativa nei confronti della Banca centrale russa, "prevedendo sanzioni per congelare le riserve in valuta estera e cogliendo alla sprovvista Mosca". E' quanto scrive il Financial Times. Secondo quotidiano finanziario la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aveva chiamato il premier italiano chiedendogli di discutere i dettagli delle misure direttamente con la segretaria del Tesoro Usa, Janet Yellen, per sbloccare il prima possibile la pesante misura sull'economia russa: ''Un accordo era vicino - scrive l'articolista del Ft - ma a Washington, la segretaria del Tesoro Janet Yellen stava ancora rivedendo i dettagli della misura più pesante e sensibile per il mercato: sanzionare la stessa banca centrale russa. Poi l'intervento della presidente di von der Leyen, che secondo quanto sostiene il Financial Times avrebbe chiesto al nostro presidente del consiglio di mediare con gli Usa - spendendo la sua autorevolezza e conoscenza dell'establishment finanziario statunitense per velocizzare la misura - e "fare una delle sue magie: ed entro la sera, l'accordo era stato raggiunto'', aggiunge il giornale.

Ansa Draghi