Usura: 30mila micro e piccole aziende sono a rischio. L'illegalità "costa" alle imprese quasi 31 mld

L'illegalità "costa" alle imprese italiane del commercio quasi 31 miliardi di euro. È la stima per il 2021 elaborata da Confcommercio nell'analisi su usura e fenomeni illegali presentata nel corso della nona edizione della giornata nazionale "Legalità, ci piace!". Le perdite dirette di fatturato dovute a eventi come abusivismo commerciale e nella ristorazione, contraffazione o taccheggio patite dal settore regolare nel corso dell'anno scorso sono state valutate in 22 miliardi di euro. A queste si associano i maggiori oneri per le spese difensive, gli altri in eccesso rispetto a una situazione di assenza di criminalità e i costi del cybercrime, le truffe informatiche, in forte crescita(reati per cui, peraltro, perdura una sottovalutazione sistematica). Secondo i calcoli di Confcommercio la perdita complessiva annua del fatturato dei settori colpiti è del 6,3%del valore aggiunto, 4,7 miliardi in meno, e mette a rischio quasi 200mila posti di lavoro regolari.

La pandemia ha portato con sé un senso di insicurezza per le imprese, non solo a livello economico, ma anche in termini di proliferazione di reati come usura o estorsione: nel 2021 il 12% delle imprese del terziario si è sentito meno sicuro (sebbene il dato sia sceso negli ultimi4 anni), in particolare nelle grandi città (16,2%) e al Sud(16,6%). Un dato che riguarda maggiormente le imprese del commercio al dettaglio alimentare (15,1%) e gli alberghi (20%).Il fenomeno percepito come in maggior aumento è l'usura (27%),seguito da abusivismo (22%), racket (21%) e furti (21%). La percentuale sull'usura, in particolare, sale al 30% nelle grandi città e al Sud. Una questione con un rilievo non solo sociale, ma che contribuisce a comprimere la crescita di lungo termine dell'economia. L'11% degli imprenditori ha avuto notizia diretta di episodi di reati di questo tipo nella propria zona di attività, mentre il 17,7% è molto preoccupato per il rischio di esposizione a questi reati. Il timore sale nelle grandi città(22%) e nel Mezzogiorno (19,1%).