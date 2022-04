Vaccini, Costa: "Il 12 aprile si decide su quarta dose agli over 80"

"Sulla quarta dose l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si dovrebbe riunire il 12 aprile per fornirci le indicazioni che poi dovremo accogliere. A oggi è ragionevole pensare che si proceda con la quarta dose per i più anziani, gliover-80. Questo, a oggi, è l'intendimento della comunità scientifica". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio Anch'Io, su Radio Uno Rai. "Sulla quarta dose l'Ema si è espressa e ha indicato di procedere per le fasce d'età più anziane - aggiunge - LlAifa si esprimerà a giorni e dovrebbe essere in linea con le indicazioni arrivate da Ema".

Per quanto riguarda le mascherine al chiuso, "io ritengo che si possa trasformare l'obbligo in una raccomandazione. Poi ci possono essere delle situazioni, penso ai mezzi di trasporto, alle metropolitane, agli autobus, ai treni, dove forse conviene mantenere l'obbligo della mascherine ancora per un po' visto il numero dei contagi ancora alto" ha precisato il sottosegretario alla Salute. La decisione verrà presa "entro l'ultima settimana di aprile".

A proposito degli insegnanti non vaccinati e del loro reinserimento a scuola Costa ha ribadito: "Siamo a 2 mesi dalla conclusione dell'anno scolastico. Per i nostri bambini e i nostri ragazzi, per i quali l'insegnante è una figura di riferimento, cambiarlo per reinserire chi era stato sospeso non credo, anche dal punto divista pedagogico, sia una buona cosa. C'è questo personale che viene reintegrato fortunatamente sono piccoli numeri, c'è sempre stato il problema di carenza di organico: ora abbiamo un po' di personale in più usiamolo per altre attività".

Infine, sull'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni : "Ad oggi l'obbligo vaccinale per gli over 50 lo abbiamo di fatto già imposto. E' una regola che esiste già e ci siamo già assunti la responsabilità di applicarla. Purtroppo non basta il provvedimento dell'obbligo vaccinale ma serve anche un'operazione di sensibilizzazione perché i dati ci dimostrano che ci sono over 50 che hanno deciso di non vaccinarsi e di non continuare a vaccinarsi". Il sottosegretario ha poi confermato l'arrivo delle multe: "Confermo che tra oggi e domani" arriverà la multa di 100 euro "ai primi 600 mila" over 50 non vaccinati "e nei giorni successivi i secondi 600mila".