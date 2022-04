Varsavia, alla stazione dei bus i rifugiati ucraini in fila per tornare a casa

Nelle ultime settimane, milioni di ucraini sono fuggiti dal loro Paese. Ma ora che le truppe russe si sono ritirate dalla zona a nord di Kiev, sempre più rifugiati tornano a casa.

Cambio di destinazione

Secondo i dati del Ministero degli Interni Ucraino, mezzo milione di persone è già rientrato nel proprio Paese. Alla stazione dei bus di Varsavia le file di ucraini che aspettano di prendere il pullman che li riporti a casa si allungano. Quattro settimane fa, per molti cittadini in fuga dalla guerra, Varsavia era la destinazione finale dove arrivare per mettersi al sicuro. Adesso la capitale della Polonia si è trasformata nel luogo di partenza per ritornare in Ucraina.

Le ragioni di chi compie questa scelta sono diverse. Alcuni decidono di rientrare in patria perché nelle zone da dove provengono la situazione è più sicura, i Russi sono andati via. Altri non sono riusciti a trovare una sistemazione adeguata in Polonia e non hanno altra soluzione se non quella di tornare. In tutti coloro che fanno questa scelta la nostalgia combatte con la paura, nessuno si sente totalmente al sicuro nel tornare a casa.

“Siamo stati accolti bene in Polonia -dice una donna- ma ora vogliamo tornare dalla nostra famiglia, dai nostri genitori e parenti che sono rimasti in Ucraina. Dopo un mese e mezzo abbiamo bisogno di tornare nelle nostre case”.