Vendita di auto fantasma su internet, denunciati l'inserzionista e un cassiere

Vendono auto che poi non consegnano sparendo nel nulla: truffa l'accusa mossa a due falsi imprenditori dai carabinieri di Carpineti. Uno ha curato l'inserzione e i contatti con l'acquirente, che correvano sia telefonicamente che via mail, l'altro invece ha incassato il corrispettivo accreditatogli sulla sua postepay relativo all'acquisto di una Fiat Panda con motore non funzionate al prezzo di 2.900 euro che però non è mai consegnata.

I due presunti truffatori sono stati identificata dai carabinieri della stazione di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, a cui la vittima, un 60enne reggiano, si è rivolto denunciando il raggiro. Con l'accusa di concorso in truffa i carabinieri della stazione di Carpineti hanno quindi denunciato alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 40enne e un 36enne, entrambi della provincia di Catania.

Il tentativo di truffa era partito con un annuncio pubblicato su market place di Facebook. Dopo vari contatti, concordato il prezzo via postepay e dopo aver incassato la somma, i truffatori hanno fatto perdere le proprie tracce. Resosi conto di essere rimasto vittima di un raggiro, l'acquirente si è presentato ai carabinieri per denunciare l'accaduto.