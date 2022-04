Venditti si opera: "Sono sano ma vedo tutto storto...guarderò la Roma con l'altro occhio e canterò"

"Se stasera non mi vedete alla partita è solamente perché mi sto per operare per una cosa non grave all'occhio - racconta Antonello Venditti in un video pubblicato su Facebook, dalla struttura sanitaria in cui è ricoverato - quindi vedrò la Roma così, con un monocolo!".

Il pensiero a fine messaggio va alla tifoseria giallorossa: "Mi scuso con i tifosi della Roma perché non potrò stare con voi, però guarderò la partita con l'occhio che mi rimane e canterò con voi".

Il cantautore romano si dichiara felice di operarsi e ironizza sulla cosa.

L'intervento è necessario per “pucker maculare” (o membrana epiretinica), ovvero quella patologia dell'occhio, in particolare dell'interfaccia vitreo-retinica, che consiste nella formazione di uno strato di cellule che provocano una trazione innaturale sulla retina, potendone anche provocarne il distacco, danneggiando così la vista.