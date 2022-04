Vertenza Ita-Covisian (ex Almaviva): annunciati 308 licenziamenti

Nulla di fatto e trattativa in stallo. Ita non si presenta al tavolo del ministero del Lavoro sui lavoratori Covisian, a rischio licenziamento dopo il ritiro della commessa da parte di Ita Airways per i servizi di call center. Un fatto definito dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, "molto grave". "L'indisponibilità al confronto e la mancanza di riguardo istituzionale - afferma Orlando - non può essere sottovalutata. Chiederò al collega Franco e agli altri ministri coinvolti un confronto per concordare insieme le iniziative conseguenti". Orlando considera "ingiustificabile" l'assenza dei vertici di Ita Airways dal tavolo.

"Lascia sgomenti quanto avvenuto oggi al ministero del Lavoro al tavolo di crisi per il call center della compagnia pubblica Ita. Oggi un'azienda a totale controllo pubblico, Ita, ha inteso sfregiare il governo italiano annunciando a riunione iniziata che non si sarebbe presentata e che starebbe internalizzando il servizio procedendo ad effettuare assunzioni ex novo e ricollocazioni di personale ex Alitalia a fronte della decisione di Covisian di non onorare più l'accordo sottoscritto pochi mesi fa che avrebbe dovuto garantire la continuità occupazionale per 543 lavoratrici e lavoratori". Lo si legge in una nota congiunta delle segreterie nazionali dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. "Ci troviamo dinanzi a un atto violento in spregio di qualsiasi legge e rispetto per le istituzioni e le persone - prosegue la nota -. Tutto questo è semplicemente vergognoso. Un simile atto mette in discussione non solo la serietà dei tavoli governativi, ma la sussistenza di tutto il settore dei customer care. "Quello che sta succedendo è coerente con quanto Ita Airways aveva già dichiarato da tempo", precisano fonti Ita secondo cui "la Compagnia è parte lesa di una decisione unilaterale di Covisian che sta subendo come tutti i lavoratori".

Una presa di posizione che arriva il giorno dopo la fiaccolata a Palermo a difesa di 543 dipendenti a rischio licenziamento: 221 di Covisian che dal 1° maggio sarebbero messi alla porta; e dei 322 di Almaviva in cassa integrazione. Oggi l'incontro al ministero del Lavoro doveva servire a trovare una soluzione a fronte della clausola sociale sottoscritta a Roma il 21 ottobre, ma si è concluso con nulla di fatto. Ita conferma "l'esclusiva responsabilità di Covisian che non ha dato seguito né al contratto sottoscritto con Ita Airways, né all'intesa sulla clausola sociale relativa ai dipendenti Almaviva, il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti e l'avvio delle relative azioni legali".

Ed evidenzia "l'enorme disagio causato da Covisian a tutti i clienti e alla Compagnia, con livelli di servizio scesi da un tasso di risposta del 98% a valori del 26%, nel periodo pasquale e all'inizio della stagione estiva, la velocità del processo di assunzioni generata dall'improvvisa decisione di Covisian e il grande disagio recato alla clientela" e "la formazione di un call center interno, che, per far fronte all'estrema emergenza, conta già circa 150 assunti, di cui più del 50% lavoratori Alitalia in Amministrazione Straordinaria", inoltre "il rispetto dell'impegno alla ricollocazione dei lavoratori Alitalia in Amministrazione Straordinaria, in linea con gli accordi firmati all'atto della partenza della nuova Compagnia". Infine Ita sottollinea "l'attivazione di un processo di selezione per individuare risorse con elevata professionalità con l'auspicio di poter trovare disponibilità all'assunzione da parte dei lavoratori siciliani". Ita Airways "esprime solidarietà ai lavoratori di Covisian incolpevoli di una pessima gestione di tale società, incapace di onorare impegni contrattuali anche condivisi e sottoscritti in contesti istituzionali".

Intanto Almaviva ha comunque annunciato, secondo quanto riferito da fonti sindacali, la procedura di licenziamento per 308 lavoratori di call center. "La decisione della compagnia aerea Ita, che secondo quanto si apprende dalle organizzazioni sindacali, non si sarebbe presentata alla riunione del tavolo ministeriale sulla vertenza che coinvolge 543 lavoratori, apre uno scenario preoccupante rispetto al quale il governo regionale ha il dovere di intervenire a tutela dei lavoratori ex Almaviva di Palermo", dice il capogruppo Pd all'Ars Giuseppe Lupo in merito alla nota diffusa dai sindacati di categoria a proposito dell'esito della riunione che si è tenuta oggi a Roma sulla vertenza Ita-Covisian (exAlmaviva). "Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi di questa vertenza - aggiunge Lupo - solleciteremo il governo regionale in tutte le sedi opportune affinché si attivi ogni iniziativa utile a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie".

Una posizione condivisa anche da Davide Aiello, deputato del M5S componente della commissione Lavoro: “È grave quanto accaduto oggi al tavolo convocato presso il Ministero del Lavoro sulla vicenda Covisian. L'assenza di Ita Airways, azienda a controllo pubblico, rappresenta una mancanza di rispetto per i lavoratori e il governo deve intervenire immediatamente. È necessario che le parti in causa trovino una soluzione per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali”.

Di “atto gravissimo e vero e proprio sgarbo istituzionale” parla Carolina Varchi deputato FDI. “La vicenda dei 543 lavoratori palermitani Covisian - Almaviva non può essere ridotta a mera questione contrattuale tra imprese private ma - dice - si deve garantire il rispetto dell'accordo firmato con i sindacato dinanzi al governo italiano solo pochi mesi fa”.