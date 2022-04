Lancio di pomodori a Macron per la prima uscita pubblica dopo la rielezione - Video

Piccola disavventura per l'appena rieletto presidente francese Emmanuel Macron. Durante la visita ad un mercato in una piazza di Cergy, piccola aggregazione urbana nell'hinterland parigino a nord-ovest della capitale, improvvisamente il presidente è stato bersagliato dal lancio di ortaggi e pomodori. Numerosi i video sui media ma la francese BFMTV ha pubblicato un tweet con video con l'angolazione migliore, in cui si può apprezzare l'immediata reazione della scorta di Macron, che si appresta in tutta fretta a mettere in sicurezza il presidente con un provvidenziale ombrello.