Perseverance riprende una spettacolare eclissi di Sole vista da Marte - il video

In passato la Nasa era già riuscita a documentare altre eclissi solari da Marte: nel 2004 i rover 'gemelli' Spirit e Opportunity avevano ripreso per la prima volta in time-lapse il passaggio di Phobos davanti al disco solare. In seguito anche Curiosity si era cimentato nell'impresa con la sua Mastcam. Perseverance, dotato di una Mastcam di nuova generazione, è riuscito a riprendere il fenomeno producendo il video con il più alto numero di fotogrammi e a più alto ingrandimento. La nuova Mastcam-Z ha inoltre un filtro che agisce come un occhiale da sole per ridurre l'intensità della luce. In questo modo "puoi vedere i dettagli della sagoma di Phobos, come creste e protuberanze", sottolinea Mark Lemmon, planetologo dello Space Science Institute a Boulder (Colorado) che ha orchestrato la maggior parte delle osservazioni di Phobos da parte dei rover marziani. "E' possibile vedere anche le macchie solari. Ed èfantastico che si possa vedere l'eclissi esattamente come ilrover l'ha vista da Marte"