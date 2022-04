Vincono lo scudetto ma i tifosi lasciano lo stadio e non festeggiano: il paradosso Psg

"È magnifico. Quando inizi a giocare al calcio sogni di vincere campionati di altissimo livello. È il mio ottavo titolo ed è qualcosa che non avrei mai immaginato quand'ero bambino. Rimarrà sempre nel mio cuore. Non è mai facile vincere, lavoriamo ogni giorno per vivere notti come questa". Così Marco Verratti, dopo la conquista del titolo di Francia con la maglia del Paris Saint-Germain.



La squadra di Mauricio Pochettino, nonostante la conquista della Ligue 1, è stata contestata ancora una volta dagli ultrà, che non hanno digerito l'ennesima débacle in Champions (eliminazione per mano del Real Madrid negli ottavi) e hanno lasciato lo stadio per protesta quand'era l'ora di festeggiare.



"Non capisco il loro atteggiamento, noi ci proviamo sempre a vincere, lo facciamo con il cuore. Siamo persone normali, possiamo passare momenti belli o brutti... - le parole di Verratti -. Siamo i primi a voler vincere tutto. So che erano delusi per la sconfitta contro il Real Madrid, ma a un certo punto devi andare avanti nella vita".



“Se l'atmosfera mi ha rovinato il divertimento? No, nessuno mi sta rovinando il divertimento - ha detto Kylian Mbappé come riporta Le Figaro -. Facciamo tanti sacrifici, lavoriamo ogni giorno, vogliamo lasciare il nostro nome nella storia. Ci sono sempre degli episodi in una stagione. Sono stato molto felice di vincere. Abbiamo festeggiato negli spogliatoi. Avremmo assistito a festeggiamenti più grandi con la coppa (il trofeo verrà assegnato l'ultimo giorno del campionato, ndr), ma il pubblico era presente. La gente era felice di essere lì. Solo una minoranza di tifosi se n'è andata. Non rappresentano tutti i tifosi del PSG, rappresentano una minoranza. Lo stadio era pieno, eravamo contenti e li abbiamo ringraziati”.



La vittoria in anticipo

Con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato, il Paris Saint-Germain ha dunque vinto la Ligue 1, portandosi in classifica a 78 punti, contro i 62 del Marsiglia, in campo domenica in trasferta contro il Reims. La squadra della capitale conquista così il decimo titolo francese della propria storia, l'ottavo negli ultimi 10 anni.



Alla squadra dell'argentino Mauricio Pochettino bastava un pareggio in casa con il Lens e il punto è arrivato, come previsto. Gli ospiti, malgrado l'inferiorità numerica dal 12' st, a causa dell'espulsione di Danso per doppia ammonizione, sono riusciti a limitare i danni.



Leo Messi ha portato in vantaggio il PSG al 23' st, a 2' dalla fine della partita Jean ha regalato il pareggio al Lens. Al PSG andava comunque bene. La tanto attesa Champions è sfumata, ma la vittoria nella Ligue 1 non è sfuggita a Verratti (unico italiano in campo questa sera al Parco dei Principi) e compagni.