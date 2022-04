Vladimir Putin alla solenne messa di Pasqua officiata da Kirill: "Auguri a tutta la Russia"

Il presidente russo Vladimir Putin, augurando buona Pasqua ortodossa al patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, ha notato che la Chiesa sta sviluppando una "fruttuosa cooperazione con lo Stato", "dando un enorme contributo alla promozione dei valori tradizionali spirituali e morali nella società, nella famiglia, nell'educazione delle giovani generazioni, in questo nostro momento difficile, si preoccupa di rafforzare l'armonia e la comprensione reciproca tra le persone".

Putin ha partecipato alla messa di Pasqua nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca celebrata proprio dal Patriarca Kirill. Lo riporta Ria Novosti. Accanto a Putin, come negli anni precedenti, il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Ieri sera il Presidente russo ha partecipato anche alla veglia come avviene regolarmente ogni anno. Infatti è sempre presente alle funzioni religiose che si tengono in occasione della Pasqua, ma anche del Natale.