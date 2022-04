Effetto dei prezzi del gas, l'Istat ritocca al ribasso il pil nominale per il 2021: da +7,5% a +7,2%

L'Istat ritocca al ribasso il pil nominale per il 2021 per effetto dei prezzi del gas. Il prodotto interno lordo a prezzo di mercato dello scorso anno è stato pari a 1.775.436 milioni di euro con un rialzo del 7,2% rispetto a un anno prima. Nelle precedenti stime l'Istat aveva invece anticipato un pil nominale di 1.781.221 milioni di euro correnti, in aumento del 7,5% sul 2020.

Nei giorni scorsi lo stesso Istat aveva precisato che i dati sul pil avrebbero subito un ritocco a seguito del processo di revisione “dei dati di importazione in valore del gas naturale allo stato gassoso per i mesi da òluglio a dicembre 2021”.