Volatile il prezzo del gas con l’obbligo del pagamento in rubli

Il braccio di ferro sul pagamento in rubli del gas naturale russo continua a rendere volatile il prezzo. Gazprom ha notificato i meccanismi per i pagamenti. In questo contesto il gas in apertura è schizzato fino a 133 euro al megawattora per poi chiudere la giornata a quota 111, l’11% in meno di ieri. In calo anche il prezzo del petrolio, con il Brent del Mare del Nord che a 106 dollari al barile ha perso nell’arco di una settimana il 12%.

In borsa seduta positiva dopo il calo di ieri. Milano ha recuperato lo 0,57%, con un bilancio settimanale positivo del 2,46%, il migliore in Europa. Sotto il mezzo punto percentuale invece il progresso odierno di Londra, Francoforte e Parigi.