Volodymyr Zelenky: "Non abbiamo altra scelta che resistere e vinceremo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenky ha incontrato i giornalisti in un set allestito nella metropolitana di Kiev (mentre passava l'ultimo treno della giornata) ed ha risposto alle varie domande della stampa.

Una delle prime cose che ha detto “Non tempo per la mia vita non mi posso permettere di avere paura. I tentati omicidi? Io non ho paura, la mia famiglia ha paura per essere sincero. Io non ho il diritto di aver paura perché il nostro popolo ha dimostrato di non aver paura di niente. Se pensate che tema per la vita in occasione di un incontro con Putin, dico di no. Un leader sano di mente e normale non ha diritto di avere paura quando si combatte per la propria indipendenza".

"Auguro a tutti pace e vittoria e la vittoria ci sarà sicuramente. Perché Putin ha invaso l'Ucraina? E' difficile valutare i passi del presidente della Federazione russa. La guerra continua da 8 anni e noi non vogliamo abituarci a questa occupazione ma sta succedendo. Io penso che la Federazione russa ha sempre voluto raggiungere questo livello. Noi siamo stati gli unici a sognare la nostra indipendenza. Noi non siamo stati considerati dalla Federazione russa sia a livello di autorità che di informazione, non ci considera uno Stato indipendente, non considera la nostra cultura, indipendenza e sovranità, il che significa che secondo loro non abbiamo diritto alla nostra libertà e alla nostra autonomia". Così il presidente nell'incontro stampa.

"Per quanto riguarda i negoziati insisto fin dall'inizio di farli con i vertici della Federazione russa, perché penso che i mediatori non possano avere l'effetto desiderato. Questa guerra può essere fermata solo da chi l'ha iniziata. Io vorrei mettere fine alla guerra, c'è la via diplomatica e la via militare e una persona sana di mente sceglie quella diplomatica per porre fine a centinaia di migliaia di vittime. I nostri partner, sia europei che Oltreoceano vedono quello che dice la Russia, cioè che l'Ucraina non vuole i negoziati, e tutti vedono che non è vero. Noi abbiamo la fiducia dei nostri partner, mentre nessuno si fida della Russia. Russia e fiducia sono contrari e non dei sinonimi".

Alla domanda sul referendum che si terrà a Kherson il 27 aprile risponde :“Se verranno uccise le nostre persone a Mariupol, se si terranno i cosiddetti 'referendum' delle nuove repubbliche 'fantoccio', l'Ucraina uscirà dai negoziati”.

Alle domande di una giornalista georgiana ha risposto: “Noi siamo in guerra contro la Russia e non vogliamo una guerra contro la Georgia, tutta Tblisi ci sostiene, il popolo georgiano ha chiesto di aiutarci a partire dalla rivoluzione e dall'inizio della guerra nel 2014. Io però non capisco perché i leader non applicano le sanzioni e si comportano così. Quale economia vogliono proteggere?”

E ha più volte dichiarato di essere convinto della vittoria dell'Ucraina.

E sul conflitto in generale ha dichiarato: "La regione di Kiev è stata occupata, ci sono state battaglie feroci, ma noi abbiamo de occupato il territorio. Per quanto riguarda le armi: se le avremo, riconquisteremo i territori facendo quello che è successo a Kiev. Purtroppo alcuni territori non siamo riusciti a riprenderli, sappiamo che ci vorrà tempo. Ma vediamo un cambiamento vero da parte dei nostri partner occidentali, è cambiata la velocità di risposta, è una velocità che aumenta. Se i fatti confermeranno le parole, riconquisteremo anche l'est dell'Ucraina. Mariupol è sotto assedio, è situazione difficile, continuano a bombardare da mare, cielo e artiglieria. Non appena saremo in grado di raggiungerli, ci saremo. Ma noi suggeriamo una soluzione umanitaria e offriamo uno scambio di feriti. I russi hanno ammazzato le persone. Noi siamo pronti a difendere Mariupol con le nostre forze, continuano ad accusarci, ma noi offriamo qualsiasi forma di scambio dei nostri ufficiali che sono in difficoltà e possono essere feriti".