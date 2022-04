Ue, von der Leyen: "Puntiamo a tagliare gli introiti di Mosca derivanti dall'energia"

"Non saranno le ultime sanzioni queste. Dobbiamo pensare al petrolio e dobbiamo pensare a un sistema bancario che limiti davvero gli introiti derivanti dai carburanti fossili per la Russia" ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento. "Nessuno può essere neutrale, la Cina ha una responsabilità e deve prendere assolutamente una posizione chiara" ha poi aggiunto la presidente. "Questa è a fase successiva che dovremo intraprendere insieme. Più di 40 Paesi stanno imponendo queste sanzioni e ci aspettiamo che altri rispettino le nostre misure o almeno non raggirino o minimo queste sanzioni" ha poi aggiunto.

"Solo sette settimane fa, Bucha era un sobborgo ospitale e tranquillo nella periferia di Kiev. Ma la scorsa settimana, l'umanità stessa è stata uccisa a Bucha. Si e' ucciso a sangue freddo, giustiziato con le mani legate e una pallottola in testa. Si sono lasciati" i cadaveri "a marcire in mezzo alla strada o nelle fosse comuni" ha dichiarato von der Leyen. "Tutti abbiamo visto le immagini inquietanti di Bucha e abbiamo ascoltato le testimonianze di chi può parlare di nuovo liberamente, ora che l'esercito russo è andato via", ha aggiunto la presidente. "Sparavano a tutti quelli che vedevano, ha raccontato un testimone del passaggio dei soldati di Putin", ha ricordato von der Leyen. I russi "la chiamano liberazione, io li chiamo crimini di guerra. Le autorità russe dovranno rispondere di questi crimini", ha concluso la presidente.

Anche il presidente del consiglio europeo Charles Michel ricorda che si stanno inasprendo le sanzioni per mantenere la massima pressione sul Cremlino, includendo anche il carbone, e aggiunge che "prima o poi saranno necessarie anche misure sul petrolio, e persino sul gas".

Sulla necessità di continuare a sostenere l'Ucraina con l'invio di armi non ha dubbi l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell: "La guerra deve finire il prima possibile ma non in qualunque maniera possibile. Se finisce con un Paese distrutto e dominato, con milioni di morti e sfollati allora non deve finire così. Dobbiamo continuare ad appoggiare l'Ucraina. Ci vogliono meno applausi e più aiuti, più armi. Abbiamo dato un miliardo di euro all'Ucraina, può sembrare tanto ma è quello che paghiamo ogni giorno a Putin per l'energia. Da quando è iniziata la guerra gli abbiamo dato 35 miliardi di euro", ha sottolineato.