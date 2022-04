Von der Leyen: "Prepariamo l'uscita dal petrolio russo"

"Stiamo già lavorando molto duramente al prossimo pacchetto di sanzioni. Continuiamo a preparare con gli Stati membri il prossimo passo e, al momento, stiamo guardando al petrolio, per essere in grado di preparare una graduale eliminazione del petrolio della Russia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Stoccolma. Alla domanda su una possibile opposizione alle sanzioni sull'energia da parte dell'Ungheria, la von der Leyen ha indicato che "finora tutti gli Stati membri sono stati risoluti sulle sanzioni e non c'è alcuna indicazione che non sia così per le prossime"

Riguardo al pagamento di gas in rubli, la Presidente parla di una “analisi giuridica approfondita del decreto del Cremlino” e dice che “questa proposta di Vladimir Putin di richiedere il pagamento delle forniture di gas in rubli non solo è ad alto rischio per le aziende interessate, ma anche un modo per aggirare le sanzioni esistenti".

La presidente della Commissione europea ha poi fatto riferimento al suo viaggio, previsto per domani, in Ucraina: "Gli ucraini meritano la nostra solidarietà. Per questo domani andrò a Kiev e porterò un messaggio molto forte di sostegno incrollabile al popolo ucraino e alla sua lotta coraggiosa per i valori comuni. La guerra atroce sta andando avanti da oltre un mese. La nostra risposta è stata forte, rapida, coordinata e molto determinata. Stiamo vivendo tempi oscuri, ma l'Ue è molto ferma al fianco della coraggiosa popolazione ucraina, con sanzioni senza precedenti contro l'aggressore, con sostegno finanziario all'Ucraina, ma anche fornendo materiale militare e dando aiuto umanitario”.