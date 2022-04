Von der Leyen: "Il risultato della guerra in Ucraina avrà conseguenze anche per l'Indopacifico"

"In Europa, vediamo l'aggressione russa come una minaccia diretta alla nostra sicurezza. Faremo in modo che l'aggressione non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina sia un fallimento strategico". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Raisina Dialogue in India (una conferenza multilaterale che si tiene ogni anno a Nuova Delhi, in India. Sin dal suo inizio nel 2016, la conferenza è emersa come la conferenza di punta dell'India sulla geopolitica e la geoeconomia)

"E' per questo che stiamo facendo tutto il possibile per aiutare l'Ucraina a lottare per la sua liberà. Ecco perché abbiamo immediatamente imposto sanzioni massicce, dure ed efficaci", ha aggiunto

"Le sanzioni non sono mai una soluzione a sé stante. Sono inserite in una strategia più ampia che ha elementi diplomatici e militari. Ed è per questo che abbiamo progettato le sanzioni in un certo senso per sostenerle per un periodo di tempo più lungo. Questo ci dà la leva per raggiungere una soluzione diplomatica che porterà una pace duratura", ha aggiunto

La Presidente si è soffermata sui rapporti Cina- Russia : "Russia e Cina hanno forgiato un patto apparentemente sfrenato. Hanno dichiarato che l'amicizia tra loro non ha limiti; che non esistono aree vietate di cooperazione; questo è stato nel febbraio di quest'anno. E poi è seguita l'invasione dell'Ucraina. Cosa possiamo aspettarci dalle "nuove relazioni internazionali" che entrambi hanno auspicato?".

E poi ha parlato dei rapporto con l’India: "Per l'Unione europea rafforzare e rivitalizzare la sua partnership con l'India è una priorità in questo prossimo decennio. Entrambe le nostre economie prosperare in un mondo di regole comuni e concorrenza leale. Condividiamo lo stesso interesse per rotte commerciali sicure, in catene di approvvigionamento senza soluzione di continuità e un Indo-Pacifico libero e aperto. Entrambe le nostre regioni sono le forze trainanti della rivoluzione digitale". Tutto questo “ci rende partner naturali nella definizione di standard globali, assicurarsi che le regole del mondo analogico; contare anche nel dominio digitale. E ovviamente entrambi India e Unione Europea, sono fondamentali nella transizione verso un futuro più sostenibile e verde per il nostro pianeta. Quindi dobbiamo unire le nostre forze nella lotta contro il cambiamento climatico. Questa è la nostra responsabilità comune nei confronti della comunità globale", ha aggiunto von der Leyen."La democrazia è nata oltre 2000 anni fa in Europa ma oggi la sua casa più grande è in India. La Ue e l'India sono le due democrazie più grandi: per l'Ue rafforzare il rapporto con l'India è un investimento strategico per i prossimi decenni, perché possiamo fare molto di più insieme"

"Ciò che accade e accadrà in Ucraina avrà un impatto sull'Indo-Pacifico, lo ha già. Paesi martoriati da 2 anni di pandemia di Covid, ora devono fare i conti con l'aumento dei prezzi per grano, energia e fertilizzanti come risultato diretto della guerra di scelta di Putin. Così, l'esito della guerra non determinerà solo il futuro dell'Europa. Ma influenzerà profondamente anche la regione indo-pacifica e il resto del mondo. Per l'Indo-Pacifico è importante quanto per l'Europa che i confini siano rispettati. E che le sfere di influenza sono respinte" ha aggiunto. "Vogliamo una visione positiva per un pacifico e prospero Indo-Pacifico. La regione ospita metà della popolazione mondiale e il 60% del Pil mondiale. Il nostro punto di vista è che l'Indo-Pacifico rimanga libero e aperto e diventi sempre più interconnesso, prospero, sicuro e resiliente", ha evidenziato la presidente.

Ed ancora sull’altro grande paese asiatico, la Cina, ha affermato: "Sulla Cina, continueremo a incoraggiare Pechino a fare la sua parte in una pacifica e fiorente regione indo-pacifica. Il rapporto tra Unione Europea e Cina è allo stesso tempo strategicamente importante e stimolante. Nel complesso, la Cina è un partner negoziale, un concorrente economico e un rivale sistemico. Continueremo il nostro impegno multiforme, collaboreremo per affrontare le sfide comuni, e proteggeremo i nostri interessi essenziali e promuoveremo i nostri valori", ha aggiunto.