Wall Street Journal: "Il co-proprietario dei Dodgers tratta l'acquisto del Chelsea"

Il co-proprietario dei Dodgers (la famosa squadra di baseball di Los Angeles) Todd Boehly, uomo d'affari e filantropo americano, è entrato in "trattative esclusive", per l'acquisto della squadra di premier league britannica Chelsea, che il miliardario russo Roman Abramovich ha messo in vendita, dopo le sanzioni imposte dal governo del Regno Unito. Lo scrive il Wall Street Journal.