Washington, Obama domani alla Casa Bianca per celebrare l'Obamacare

L'ex presidente statunitense, Barack Obama, apparirà pubblicamente per la prima volta alla Casa Bianca dopo la fine del suo mandato presidenziale, domani, martedì. Obama sarà insieme al suo ex numero due e attuale presidente degli Usa, Joe Biden, per partecipare ad un evento sull'Obamacare. Lo riportano alcuni media Usa. Biden, la sua sua vice Kamala Harris e Obama parleranno per celebrare i successi della riforma sanitaria firmata dall'ex presidente 12 anni fa.

Che cos'è l'Obamacare

È una legge federale del 2010 che induce l'accesso dei cittadini statunitensi alle assicurazioni sanitarie. In senso concreto, l’assicurazione sanitaria resa disponibile dalla legge. Il Patient Protection and Affordable Care Act, questo il nome della riforma della sanità americana, prevede che tutti i cittadini americani abbiano una assicurazione sanitaria. Dall’inglese Obamacare, a sua volta composto dal nome proprio (Barack) Obama e dal sostantivo care (cura, protezione). L’Obamacare nasce precisamente il 25 marzo del 2010, giorno in cui il presidente Obama firma finalmente la riforma sanitaria. La firma della riforma ha rappresentato un momento storico per il paese, dato che il sistema sanitario Usa è prevalentemente di natura privata e con la sua introduzione si è tentato di ampliare la copertura offerta ai cittadini. 32 milioni di cittadini in più vengono tutelati dal sistema sanitario.