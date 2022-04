L'Academy esclude Will Smith dalla cerimonia degli Oscar per i prossimi dieci anni

È costato caro a Will Smith lo schiaffo dato a Chris Rock in occasione della 94ª edizione dei premi Oscar che si è tenuta a Los Angeles al Dolby Theatre lo scorso 27 marzo. L'Academy ha ritenuto giusto dare un segnale forte di condanna del gesto compiuto dall'attore, bandendolo per ben 10 anni dalla cerimonia della consegna dei premi e dalle altre attività.

Will Smith ha dichiarato di rispettare ed accettare la decisione. L'Academy si è anche scusata per non aver gestito subito la situazione e aver permesso a Smith di rimanere e ritirare il premio come miglior attore. "Durante la nostra trasmissione televisiva, non abbiamo affrontato adeguatamente la situazione. Per questo, ci dispiace", si legge in una nota dell'Academy. "Questa è stata un'opportunità per noi di dare l'esempio ai nostri ospiti, agli spettatori e alla nostra famiglia dell'Academy in tutto il mondo, e non siamo stati all'altezza, impreparati a un evento senza precedenti".

Il Board, però, ha deciso di non revocare l'Oscar vinto dall'attore il 27 marzo, neanche un'ora dopo lo schiaffo in diretta, per il ruolo del padre delle sorelle Williams nel film "King Richard - Una famiglia vincente". Ad annunciare la decisione del Board è stato il presidente David Rubin e la Ceo Dawn Hudson.