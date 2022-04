Zelensky accusa Germania e Ungheria di bloccare sanzioni energetiche più dure contro la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato i Paesi europei che continuano ad acquistare petrolio russo di "guadagnare i loro soldi col sangue di altre persone". In un'intervista alla Bbc, Zelensky ha puntato il dito contro Germania e Ungheria, accusandole di bloccare gli sforzi per arrivare a un embargo sull'export energetico da cui la Russia guadagnerebbe circa 326 miliardi di dollari quest'anno.

"Alcuni dei nostri amici e partner capiscono che ora è un momento diverso, che non è più una questione di affari e denaro", ha detto Zelensky da Kiev, "capiscono che è una questione di sopravvivenza". Il presidente ha anche ribadito la richiesta di fornire più armi all'Ucraina.

"Gli Stati Uniti, il Regno Unito, alcuni paesi europei - stanno cercando di aiutare e stanno aiutando", ha detto Zelensky affermando che il suo Paese non sta ricevendo rifornimenti abbastanza velocemente per respingere l'assalto della Russia. "La parola chiave è adesso" ha aggiunto il leader di Kiev.

Rapporti difficile tra Ucraina e Germania: Il caso Steinmeier

Ci sono segnali di un raffreddamento dei rapporti tra Ucraina e Germania da qualche settimana a questa parte. La vicenda della mancata visita in Ucraina da parte del presidente federale tedesco Steinmeier perché inviso agli ucraini a causa di un suo passato coinvolgimento con imprenditori e politici russi e per le sue posizioni sugli accordi di Minsk, ne è un chiaro segnale.

All’inizio della guerra, Scholz fu celebrato a livello internazionale per il suo discorso in cui dichiarò che l'invasione era uno "spartiacque" - e per aver completamente riorientato la difesa tedesca e la politica estera. Con la vicenda delle armi cedute agli ucraini e un massiccio programma di riarmo per la Bundeswehr sembrava esserci una svolta nell’approccio dei tedeschi alla politica di sicurezza europea con quella che era sembrata la rivendicazione di un ruolo di primo piano.

Le esitazioni del governo tedesco su gas, petrolio e armi

Dopo circa un mese e mezzo dall’inizio della guerra tutto o sembra essere già cambiato, con Scholz che anche dopo gli eccidi di Bucha in Consiglio Europeo si è schierato tra i contrari a un piano di riduzione delle forniture di gas e petrolio russi all’Europa. In un articolo dello Spiegel di una settimana fa si spiega perché “L’esitazione del governo tedesco sulla guerra fa arrabbiare gli alleati”.

"È chiaro che la Germania può fare di più", ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a una riunione dei ministri degli Esteri della NATO la settimana scorsa, mentre in tutta Europa si susseguono stime di vari istituti finanziari, come si può leggere in un articolo de Il Foglio di oggi, dove si parla di un impatto non esagerato per il Pil tedesco (recessione del 2,2% nel 2023), in caso di rinuncia al gas e petrolio russi.

Anche sulla consegna delle armi le cose non sembrano andare come sembrava o come era stato promesso, con l’invio che procede con una certa lentezza, probabilmente dovuta alla burocrazia tedesca scrive lo Spiegel, ma che non sembra certo compatibile con i continui appelli del presidente ucraino Zelensky.

Fatto sta che in un articolo del 7 aprile sul New York Times, l’economista Paul Krugman non ci va leggero e accusa: “Ciò che mi colpisce è il contrasto tra l'attuale riluttanza della Germania a fare moderati sacrifici, anche di fronte a orribili crimini di guerra, e gli enormi sacrifici che la Germania ha chiesto ad altri paesi durante la crisi del debito europeo un decennio fa”.