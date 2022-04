Zelensky chiede alla Corea del Sud di fornire armi, ma Seoul dice di no

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla Corea del Sud di unirsi ai paesi che forniscono a Kiev equipaggiamento militare per sostenere lo sforzo bellico contro l'aggressione russa parlando al parlamento sudcoreano.

L'appello arriva dopo che oggi - ha riportato l'agenzia Yonhap - il ministero della Difesa di Seoul ha fatto sapere di aver ribadito a Kiev che non verrà fornito equipaggiamento letale, respingendo di fatto la richiesta di un sistema antiaereo che sarebbe arrivata dal ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov.

"La Corea del Sud può aiutare l'Ucraina - ha detto Zelensky - Ha diversi equipaggiamenti militari che possono fermare navi e missili della Russia. Saremmo grati se potesse aiutarci a difenderci dalla Russia. Se l'Ucraina potesse ricevere queste armi, non servirebbero solo a salvare le vite delle persone, ma anche a salvare l'Ucraina e a garantire che altri Paesi non siano attaccati dalla Russia".

Il discorso di Zelensky è durato circa un quarto d'ora. Il presidente ucraino ha denunciato che "decine di migliaia di persone" sono morte nell'assedio di Mariupol e ha accusato Mosca di non curarsi delle perdite civili, affermando che la Russia potrà essere fermata solo quando la comunità internazionale sarà unita nell'applicare le sanzioni, compresa quella che taglia fuori le banche russe dal sistema bancario inernazionale.

"Tutti i paesi hanno diritto all'indipendenza", ha detto ancora Zelensky. "Tutte le città - ha continuato - hanno diritto a vivere pacificamente. Tutti i popoli hanno un diritto di non morire in guerra. Questo è l'obiettivo per il quale noi combattiamo. Questo il motivo per il quale vi chiedo di unirvi a noi nell'affrontare la Russia".

Secondo uno schema già messo in atto nei precedenti discorsi ai parlamenti dei paesi occidentali per ottenere sostegno, Zelensky ha citato un precedente storico che riguarda la Corea, in questo caso la guerra del 1950-53.

"Voi avete avuto l'esperienza della guerra negli anni '50 e numerosi civili hanno perso le loro vite. Ma la Corea del Sud l'ha superata", ha detto Zelensky. "Al tempo - ha continuato - la comunità internazionale ha fornito molto aiuto, ora non c'è speranza che la Russia si fermi da sola".

Poco prima del discorso di Zelensky, il ministero della Difesa sudcoreano aveva ribadito il suo rifiuto di inviare armi letali all'Ucraina, citando la "situazione di sicurezza" sudcoreana e "il potenziale impatto sulla prontezza militare" del paese. Finora Seoul si è limitata a inviare alla Corea del Sud 1 miliardo di won (743mila euro) in forniture militari non letali come giubbotti antiproiettile, elmetti e forniture mediche.