Zelensky: "Fine dei negoziati se le forze ucraine verranno distrutte a Mariupol"

La distruzione delle forze ucraine che difendono la città di Mariupol "metterà fine ai negoziati con la Russia".

Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, citato dal Kyiv Independent. "La distruzione del nostro esercito, dei nostri ragazzi, porrà fine a tutti i negoziati", ha detto. In precedenza Zelensky aveva affermato che sono in corso trattative sulla sorte di Mariupol, ma che i russi chiedono la resa incondizionata. Il presidente ha detto che l'Ucraina non si fida ad accettare la richiesta russa, temendo un massacro dei propri soldati se dovessero consegnare le armi.

Intanto l'intelligence ucraina ha scoperto che la Russia intende diffondere un fake di Volodymyr Zelensky in cui il presidente ucraino si esprime in modo negativo rispetto alle città dell'Ucraina e in particolare di Mariupol, in modo da fiaccare il morale della resistenza ucraina. L'avvertimento arriva dal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni del Parlamento di Kiev. "In una dichiarazione falsa, il presidente esprimerà la sua posizione pessimista rispetto alle città ucraine, in particolare Mariupol", sostiene il Centro per la sicurezza delle informazioni.

Nel frattempo il leader ucraino ha fatto un bilancio delle vittime tra i militari, parlando di circa 2.500-3.000 uomini caduti dall'inizio del conflitto e oltre 10.000 feriti. Zelensky ha anche rivelato quanto sia difficile per lui, da padre e da presidente, assistere allo sterminio dei civili da parte di Putin.

Italia tra i garanti per la sicurezza

"L'Italia è tra i Paesi che si sono offerti per garantire la sicurezza dell'Ucraina, nell'eventualità di un accordo con Mosca sullo status neutrale di Kiev", ha poi dichiarato all'Ukrainska Pravda Zelensky, spiegando che manifestazioni di disponibilità sono giunte inoltre da Gran Bretagna, Stati Uniti e Turchia. "Al momento non abbiamo ancora firmatari ma c'è una dimostrazione (di interesse, nda) da Johnson, dalla Gran Bretagna, dagli Usa, dall'Italia, dalla Turchia", ha spiegato Zelensky, "credo che ci sarà un impegno separato dall'Ue".

La preoccupazione del Pentagono

C'è preoccupazione al Pentagono che le oltre 40.000 munizioni inviate dagli Stati Uniti a Kiev nel nuovo pacchetto da 800 milioni di dollari di aiuti militari, possano non essere sufficienti a fronteggiare gli intensi combattimenti contro la Russia previsti nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione americana alla Cnn. Per questo il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e il capo dello Stato maggiore congiunto, il generale Mark Milley, stanno effettuando telefonate quotidiane con i loro omologhi dei paesi vicini all'Ucraina facendo pressioni per inviare armi e rifornimenti militari il prima possibile, in tempo per il picco dell'offensiva delle forze di Mosca nell'est. Secondo la difesa americana, nei prossimi giorni Putin sposterà sempre più uomini e mezzi nell'area così da circondare e tagliare fuori i soldati di Kiev.

“Chi non si arrende a Mariupol sarà eliminato”

I combattenti ucraini che resteranno a Mariupol e rifiuteranno di arrendersi verranno eliminati. Parola del leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, citato dal canale di notizie russo Rossiya 24. "Quei membri dell'esercito regolare, come i marines che avete visto, che sono pronti ad arrendersi si sono arresi''. Al contrario ''i nazionalisti, cioè i membri dei battaglioni nazionalisti, a quanto pare non hanno intenzione di arrendersi, ecco perché devono essere eliminati", ha detto Pushylin parlando accanto al politico ceceno Adam Delimkhanov.

“I russi stanno rastrellando i nostri uomini”

“I russi stanno raccogliendo tutti gli uomini di Mariupol e li trasferiscono a Bezimenne, un villaggio del Donetsk sotto il loro controllo”. Lo affermano le autorità locali, secondo quanto riporta l'agenzia Unian, sottolineando che una volta trasferiti "gli vengono sequestrati i documenti in attesa di nuovo ordine". "Stanno compiendo una intensa pulizia degli uomini, abbiamo le prime conferme", ha scritto su telegram un consigliere del sindaco della città, Petro Andryushchenko.