Zelensky: "La battaglia è dura, ma andiamo avanti. Ci aspettiamo nuovi bombardamenti"

“La battaglia è dura, ma si va verso nuove battaglie ancora più dure. Sappiamo che non abbiamo superato tutti gli ostacoli, ma che ne restano di nuovi e più probanti, però tutti noi vogliamo vincere e quando succederà tutti lo vedranno. Tutti sentiranno la pace arrivare”. Sono alcune delle parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, diffuse attraverso i social nel nuovo video rilasciato nelle prime ore della notte. Location diversa per il presidente, in una stanza di lavoro, forse in un bunker, ma stessa la determinazione e la capacità di parlare con il cuore alla sua gente, ben sapendo che le sue parole saranno ascoltate oltre i confini nazionali.

Nuovi attacchi

La preoccupazione di Zelensky è forte, perché “la situazione nell'Est del Paese resta molto difficile e la Russia si sta preparando a bombardare di nuovo il Donbass e Kharkiv” ripete anche in un intervento televisivo su Fox News. Il presidente ucraino ha rinnovato la sua richiesta di "avere aerei per fronteggiare le potenza militare russa".

La Cina

"Vorremmo che la Cina stesse dalla nostra parte" ha dichiarato Zelensky che ha poi confermato che le sanzioni occidentali "stanno funzionando" e ha chiesto che vengano inasprite ulteriormente.

Messaggio a Putin

Rivolto al presidente russo, Zelenski ha poi detto: "Gli auguro di guardare la televisione non russa per vedere cosa sta succedendo nel mondo". E ha poi commentato l'evacuazione della città di Mariupol: "Più di 3.700 persone sono state salvate dall'assedio di Mariupol". Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, un convoglio di 42 bus, scortato dalla croce rossa, ha condotto i civili fino alla città di Zaporizhzhia.

Grazie all'Unione Europea

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky ha poi ringraziato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per la sua "eroica visita" compiuta ieri a Kiev. Metsola è la prima leader di un'istituzione europea a visitare la capitale ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso. "Voglio ringraziarti personalmente, Roberta, ringraziare te e la tua squadra per aver mostrato eroismo, perché oggi è eroismo venire in Ucraina" ha detto Zelensky, che ha ringraziato Metsola per il sostegno del Parlamento europeo all'Ucraina. "Apprezziamo molto tutti questi passi. Siete venuti e questo è un segno molto importante: vi siamo grati e non lo dimenticheremo".