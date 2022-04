Zelensky: l'attacco a Kramatorsk è un crimine di guerra. Sono certo che l'Ucraina entrerà nell'Ue

"Come i massacri di Bucha, come molti altri crimini di guerra russi, l'attacco missilistico a Kramatorsk dovrebbe essere una delle accuse in tribunale". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio, descrivendo l'attacco missilistico su una stazione ferroviaria come un nuovo crimine di guerra russo e dicendo che l'Ucraina si aspetta una dura risposta globale. Ha promesso tutti gli sforzi "per stabilire ogni minuto di chi ha fatto cosa, chi ha dato quali ordini, da dove proveniva il missile, chi lo ha trasportato, chi ha dato il comando e come è stato concordato questo attacco", così che i responsabili ne rispondano.

In vista dei colloqui per l'adesione dell'Ucraina all'Ue ha spiegato: "abbiamo ricevuto il questionario dalla Commissione europea, finalmente. Il nostro parlamento preparerà le risposte velocemente, credo entro una settimana". Sono convinto del successo del nostro percorso. L'Ucraina sarà un membro dell'Unione europea".