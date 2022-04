Zelensky: "Le parti del Paese che abbiamo liberato tornano lentamente alla normalità"

Nell’Ucraina liberata, il ritorno alla vita normale

Poi, il presidente-attore-soldato si è voluto soffermare sui dati confortanti di un parziale ritorno alla “vita normale” in alcune parti dell'Ucraina, quelle lasciate dall’esercito occupante dopo la ritirata: “Continua il ripristino della vita normale nelle aree e nei distretti in cui sono stati espulsi gli occupanti – ha illustrato il capo di Stato, aggiungendo che “la mole di lavoro è davvero enorme: 918 insediamenti di diversa scala, ma ugualmente importanti per noi, per l'Ucraina, sono già stati liberati. Eseguiamo lo sminamento. Ripristiniamo la fornitura di luce, acqua e gas. Ripristiniamo il lavoro di polizia, posta, autorità statale e locale. Le sedi umanitarie hanno iniziato a lavorare sul territorio di 338 insediamenti liberati. Stiamo riprendendo la fornitura di cure mediche regolari e di emergenza e il lavoro delle istituzioni educative, dove è possibile. In totale, ad oggi le truppe russe hanno distrutto o danneggiato 1.018 istituti educativi in tutto il nostro Paese. È iniziato il restauro di strade e ferrovie. In particolare, da domani verrà ripristinato il collegamento ferroviario con Chernihiv e Nizhyn. I treni circolano già tra le città della regione di Sumy”.