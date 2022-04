Zelensky: "L'Onu ci protegga o si sciolga. Noi in Ucraina sappiamo per cosa stiamo combattendo"

L'appuntamento con le riflessioni di fine giornata del presidente ucraino, rilasciate via social ai suoi concittadini, ma anche al mondo intero, anche questa notte propone commenti e prese di posizione.

“Ci rendiamo conto che gli invasori prevalgono nei numeri. Che hanno più tecnologia. Ma non abbiamo altra scelta. Il destino del nostro popolo è deciso. Sappiamo per cosa stiamo combattendo. E facciamo di tutto per vincere” ha detto Zelensky. Poi, inevitabilmente, il richiamo a una maggiore collaborazione.

“La democrazia deve essere superiore alle minacce che la Russia diffonde. Sono convinto che la paura non riguardi i paesi europei. Aiutateci. Aiutate la pace. Dateci le armi che ci servono. Apprezziamo quello che avete già dato. Inserite ulteriori sanzioni se necessario. E combattete la paura della Russia ovunque si possa vedere. Perché la democrazia non deve avere paura”.

"Ora Kiev è la capitale della democrazia globale, la capitale della lotta per la libertà per tutti nel continente europeo", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annunciando che l'Ucraina si sta preparando per le visite della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del capo della diplomazia europea Josep Borrell nei prossimi giorni.

Un altro passaggio del video di Zelensky è invece dedicato all'incontro avuto all'Onu ieri: “Il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve sviluppare soluzioni per la pace in Ucraina. Se l'Onu non sa come prendere questa decisione, due sono le cose che si possono fare. O toglie alla Russia, come aggressore e fonte di guerra, la possibilità di bloccare le decisioni sulla propria aggressione, la propria guerra. Oppure mostrare come l'Onu possa riformarsi. E lavorare per la pace. Se invece il formato attuale è inalterabile, non c'è via d'uscita, seguirà solo lo scioglimento volontario. Sono convinto che l'Onu possa fare a meno della terza opzione”.

Sulle atrocità commesse dalla Russia

"Le atrocità della Russia nella regione di Kiev devono essere indagate e la Russia dovrà affrontare nuove dolorose sanzioni. Ne ho discusso con il presidente francese Emmanuel Macron. Abbiamo parlato anche dei negoziati e degli aiuti umanitari alle città assediate. Grazie amico mio per la tua posizione di principio", ha detto ancora il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in seguito alla telefonata con il numero uno dell'Eliseo.

La Russia "scredita l'Onu e tutte le altre istituzioni internazionali di cui tuttora fa parte". Secondo il capo di stato ucraino il ruolo della Russia all'Onu è "bloccare tutto ciò che è costruttivo e utilizzare l'architettura globale per diffondere bugie e giustificare il male che fa".

Un processo come Norimberga

“Il mondo ha guardato e non ha voluto vedere né l'occupazione della Crimea né la guerra contro la Georgia o l'eliminazione dell'intera industria dei trasporti dalla Moldova e come la Russia stesse preparando le basi per altri conflitti e guerre vicino ai loro confini. Come fermarlo subito? I militari russi e coloro che hanno dato loro ordini devono essere assicurati alla giustizia immediatamente per crimini di guerra in Ucraina. Chiunque abbia impartito ordini criminali e li abbia eseguiti uccidendo la nostra gente sarà punito. Dovrebbe essere istituito un tribunale simile a quello di Norimberga”.