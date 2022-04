Zelensky in un video: "A Mariupol situazione disumana". Scaduto ultimatum russo

Nella notte gli assedianti russi avevano lanciato un ultimatum ai difensori ucraini di Mariupol: "Data la situazione disperata che si è venuta a creare nello stabilimento metallurgico Azovstal, e guidate da principi umanitari, le forze armate russe offrono ai militanti dei battaglioni nazionalisti e ai mercenari stranieri di fermare le ostilità e deporre le armi. In cambio sarà loro risparmiata la vita", aveva dichiarato in un comunicato il generale Mikhail Mizintsev che comanda l'assedio di Mariupol. L’ultimatum è scaduto alle 5 ora italiana.

La città portuale di Mariupol "ponte" ideale tra il Donbass russo e il Mar d'Azov si trova oramai quasi in mani russe. Una difficile battaglia finale si sta svolgendo nell'acciaieria Azovstal , dove a combattere insieme al battaglione Azov ci sarebbero anche marines e un centinaio di donne ucraine che non hanno lasciato il paese.

"La situazione a Mariupol resta quanto mai grave. È disumana. Questo è quello che ha fatto deliberatamente la Federazione Russa e che deliberatamente continua a distruggere le città. La Russia sta deliberatamente cercando di uccidere chiunque sia a Mariupol, decine di migliaia di persone sono state uccise, non sappiamo esattamente quante. E centinaia di migliaia sono fuggite e non sappiamo cosa sia successo loro", così il presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social dove qualche ora prima ha parlato di genocidio.

Il presidente ucraino ha pubblicato su Facebook anche alcune foto della distruzione causata dai bombardamenti russi nelle città del paese e un post in cui afferma: "Gli occupanti saranno responsabili di tutto ciò che hanno fatto in Ucraina". Saranno responsabili, ha aggiunto, "per tutto quello che hanno fatto contro gli ucraini. Saranno responsabili di Bucha, Kramatorsk, Volnovakha, Okhtyrka. Per Gostomel e Borodyanka. Per Izyum, per Mariupol e tutte le altre città e comunità dell'ucraina" attaccate".

"Kiev non è disposta a cedere il Donbass per porre fine alla guerra con la Russia e l'esercito è pronto a combattere nella regione orientale una battaglia che potrebbe influenzare il corso dell'intera guerra". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista alla Cnn. Zelensky ha spiegato di non avere alcuna garanzia che la Russia non proverebbe di nuovo a conquistare Kiev una volta preso il Donbass. "Questo è il motivo - ha detto - per cui è molto importante per noi non permettere loro di mantenere la nostra posizione, perché questa battaglia ... può influenzare il corso dell'intera guerra".

"Sono grato per l'assistenza militare di Biden ma non è abbastanza. Abbiamo bisogno di più armi. Non ci basteranno mai, stiamo difendendo il nostro paese", sottolineando che conta anche la "velocità" con la quale le armi arriveranno. "ci servono oggi o domani. Non tra qualche mese non si può combattere un paese che è 20 volte il nostro solo con il carattere", ha detto ancora il leader ucraino dicendosi sicuro che il presidente americano andrà a Kiev.